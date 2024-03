Terremoto oggi Perugia, scossa M 2.3/ Ingv ultime notizie: sciame sismico M 3.3 al confine Slovenia-Croazia

LE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI 24 MARZO IN ITALIA: DA PERUGIA A FIRENZE

In una situazione generale di relativa calma sismica, il centro nazionale INGV segnala il terremoto oggi 24 marzo 2024 nella provincia di Perugia e altre scosse minori tra Firenze e i Campi Flegrei. Alle ore 13.20 la terra in Centro Italia ha vibrato nuovamente nell’area attorno a Perugia, zona sismica non da oggi protagonista: senza alcun danno provocato a strade o persone, va per fortuna premesso, il bollettino INGV registra il terremoto questo pomeriggio di grado magnitudo 2.3 sulla scala Richter con ipocentro calcolato a circa 51 km di profondità sotto il terreno.

L’epicentro dell’unico terremoto oggi sopra la soglia di M 2.0 in Italia vede coinvolti, pur senza danni i comuni di Scheggia e Pascelupo: vicini all’area della scossa segnaliamo anche gli altri Comuni di Costacciaro, Sigillo, Serra Sant’Abbondio, Sassoferrato, Frontone, Gubbio, Fabriano, Genga, Cagli, Pergola e Gualdo Tadini. Coinvolte dunque le provincie di Perugia, Ascoli Piceno, Ancona e Pesaro Urbino. Altre scosse di terremoto oggi sono poi state segnalate ancora in Toscana nella provincia di Firenze, anche se di molto minore rispetto al sisma 3.1 avvenuto ieri pomeriggio: il bollettino registra infatti un minimo terremoto M 0.9 con epicentro Marradi nel Fiorentino. Da ultimo, segnaliamo il lieve sisma di grado m 1.2 sui Campi Flegri in provincia di Napoli.

TERREMOTO OGGI A 80 KM DA TRIESTE: LE SCOSSE TRA SLOVENIA E CROAZIA SOPRA MAGNITUDO 3.0

Tolto il sisma di Perugia, praticamente zero scosse di terremoto oggi in Italia, due invece appena al di là del confine est con protagoniste Croazia e Slovenia: il tutto, per fortuna, senza alcun danno significativo e solo con alcune vibrazioni avvertite specie nelle aree dell’Istria. Il bollettino nazionale INGV che registra in tempo reale tutte le scosse di terremoto a livello quotidiano segnala per la giornata di oggi, domenica 24 marzo 2024, una duplice scossa sismica al confine tra la Slovenia e la Croazia, e poi presso la Costa croata.

Alle ore 10.21 il centro INGV ha registrato un terremoto – oggi, domenica delle Palme – di grado M 3.3 a circa 10 km di profondità sotto il terreno come ipocentro: ad essere coinvolta è l’area a confine tra Slovenia e Croazia, a circa 85 km est di Trieste, senza danni provocati a cose, case, strade o persone. Appena venti minuti dopo, alle 10.42, nuovo terremoto di grado magnitudo 3.0 sulla Scala Richter, questa volta sulla costa croata settentrionale, sempre con ipocentro a circa 10 km di profondità.











