Terremoto oggi Perugia, scossa M 2.4/ Ingv ultime notizie: continua sciame sismico a Parma

TERREMOTO OGGI NELLA PROVINCIA DI PERUGIA: SCOSSE A NORCIA E SPOLETO

Diverse scosse di terremoto oggi hanno interessato nuovamente il Centro Italia, coinvolgendo però soprattutto la provincia di Perugia e Ancona, presentando comunque ancora “strascichi” del forte sciame sismico di questi ultimi giorni nelle zone adiacenti a Parma e l’Emilia. Da premettere, anche questa mattina solo qualche avvertimento per vibrazioni del terreno ma nulla più, nessun danno viene segnalato per cose, strade o peggio ancora persone: resta un’attività sismica ancora molto intensa in buona parte del Centro Italia, dopo che ieri però la scossa di terremoto di più alta intensità è stata avvertita nel Salernitano (M 3.9 a Ricigliano).

Alle ore 4.32 il centro nazionale iNGV ha registrato un terremoto di grado M 2.4 sulla scala Richter con epicentro nell’area di Norcia, provincia di Perugia: la scossa ha avuto un ipocentro a circa 21 km di profondità sotto il livello del terreno, dunque molto superficiale e avvertibile in alcuni piani alti delle case attorno ai comuni dell’epicentro, ovvero nell’ordine Norcia, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli, Preci, Cascia, Montegallo, Visso, Ussita, Montemonaco, Cittareale. Alle 9.28 è però ancora la zona del Perugino a segnalare un terremoto – oggi comunque senza danni – nell’area di Spoleto, Vallo di Nera, Scheggino, Campello sul Clitunno, Sant’Anatolia di Narco, con magnitudo 2.2 Richter.

LE ALTRE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI 11 FEBBRAIO: CONTINUA LO ‘SCIAME’ A PARMA

Non solo l’Umbria però ha visto scosse di un certo rilievo nel terremoto oggi 11 febbraio 2024: esattamente come avvenuto negli ultimi due giorni, è l’Emilia Romagna – in particolare il Parmense – a divenire protagonista della forte attività sismica registrata. Alle ore 3.32 e poi ancora alle 3.52 si segnalano le scosse di terremoto con epicentro a Langhirano, entrambe con magnitudo 2.4 sulla scala Richter. L’ipocentro è molto simile per entrambe, avvenute infatti a 22 e 21 km sotto le profondità del terreno: per quanto riguarda l’epicentro invece, oltre a Langhirano è tutta la provincia di Parma ad essere coinvolta.

Nel dettaglio, il centro INGV segnala comuni vicino al punto d’origine del terremoto: Lesignano de Bagni, Felino, Sala Baganza, Calestano, Neviano degli Arduini, Terenzo, Fornovo di Taro, Traversetolo, Collecchio, Tizzano Val Parma, Medesano, Canossa, Vetto, Solignano, Bibbiano, Noceto. Altre scosse di terremoto, comunque sempre di bassa intensità, da segnala oggi riguardano Nocera Umbra (M 2.1, Perugia), Montefortino (M 2.0, Fermo-Macerata), Costa Marchigiana Anconetana (M 2.3, Ancona).











