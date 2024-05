Terremoto oggi Pesaro M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa nel mar Ionio di M 3.8

E’ venerdì 24 maggio 2024 e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nelle ultime ore, così come quelle avvenute all’estero. Secondo il bollettino aggiornato in tempo reale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello localizzato a a nove chilometri a sud di Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro, nella regione Marche. Si è trattato di un sisma molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma la notte scorsa, precisamente alle ore 2:13 fra giovedì 23 e venerdì 24 maggio 2024.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 1.9/ Pozzuoli, 58 case sgomberate, verrà rimossa la ruota panoramica

Le sue coordinate geografiche sono risultate essere 43.5730 gradi di latitudine, 12.3160 di longitudine e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati localizzati i comuni di Apecchio, Borgo Pace, San Giustino, Sant’Angelo in Vado, e Sansepolcro, località della provincia di Pesaro e di Perugia, essendo il sisma localizzato a metà fra Umbria e Marche. La città più vicina è risultata la toscana Arezzo, distante 37 chilometri, con Perugia più staccata a 52 chilometri, quindi Rimini a 58 poi Pesaro a 61 e infine Cesena a 63.

Scuole chiuse domani, 24 maggio 2024/ Maltempo, terremoto e Giro d'Italia: tutti i comuni interessati

TERREMOTO OGGI ANCONA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve si è verificata oggi lungo la Costa Marchigiana Anconetana in provincia di Ancona. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 3:20 della notte passata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.9570 gradi di latitudine, 13.3980 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma verificatosi lontano dalla terra ferma, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa sapere che: “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato, mentre, per quanto riguarda le città con almeno 50mila abitanti, si segnala Fano, distante 33 chilometri, con Ancona a 39, quindi Pesaro alla stessa distanza, poi Rimini a 68 e Cesena a 94. Da segnalare infine una scossa di terremoto nel Mar Ionio Settentrionale registrata alle ore 5:29 di oggi con una magnitudo di 3.8 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Parma M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Mar Ionio

© RIPRODUZIONE RISERVATA