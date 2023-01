Terremoto oggi Pesaro M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 20 gennaio 2023, su quali siano state le scosse di terremoto più gravi che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto riportato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel suo solito bollettino quotidiano, l’ultimo sisma “importante” localizzato lungo la nostra penisola è stato quello avvenuto lungo la solita costa marchigiana pesarese con una magnitudo di 1.6 gradi alle ore 1:55 di notte. Da segnalare anche una scossa registrata a 9 chilometri a est di Pizzoli, località in provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.

Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, registrato alle ore 00 e 20 minuti di ieri, e avente una magnitudo di soli 1.3 gradi sulla scala Richter. Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 42.4640 gradi di latitudine, 13.3940 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In merito invece ai Comuni in zona si segnalano Barete, Capitignano, Campotosto e Crognaleto, tutti dell’aquilano ad eccezione dell’ultimo paese, in provincia di Teramo. L’Aquila, distante 12 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Teramo a 34 chilometri di distanza e quindi Terni a 62.

TERREMOTO OGGI A MESSINA DI M 1.2: I DETTAGLI INGV

Fra le varie scosse di terremoto segnalate oggi dall’Ingv, tutte comunque lievi a dire il vero, anche quella avvenuta a quattro chilometri a sud ovest di Messina, in Sicilia. Anche in questo caso si è trattato di una scossa molto leggera, avendo avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato alle ore 00 e 26 minuti, e localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 38.1730 gradi di latitudine, 15.5230 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare.

Saponara, Rometta, Villafranca Tirrena, Villa San Giovanni e Monforte San Giorgio, i comuni più vicini all'epicentro, mentre Messina è risultata ovviamente la città più prossima, seguita da Reggio Calabria a 13 chilometri di distanza, con Acireale a 70 e Catania a 84.











