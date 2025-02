Sono state ancora molteplici le scosse di terremoto oggi segnalate dall’Ingv, complice uno sciame sismico che continua a persistere sui Campi Flegrei. Anche la notte appena passata ha visto infatti diversi movimenti tellurici fra cui due con una magnitudo di 3.0 e 3.1 gradi sulla scala Richter, i più importanti delle ultime ore. Per quanto riguarda il resto della nostra penisola le scosse di terremoto oggi sono state tutto sommato leggere, e le più importanti hanno avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. Ci riferiamo di preciso all’evento sismico segnalato a cinque chilometri a nord ovest di Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino.

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico/ Due scosse di magnitudo 3.0 e 3.1 gradi

Il sisma è stato localizzato alle ore 4:18 della scorsa notte vicino a Sant’Angelo in Vado e a Mercatello sul Metauro, ad una cinquantina di chilometri da Arezzo, in Toscana, nonché a 53 da Rimini, in Romagna. Sempre in provincia di Pesaro si è verificato un secondo sisma, questa volta però localizzato in mare aperto, lontano dalla costa, a circa 30 chilometri da Fano e a 33 appunto da Pesaro.

TERREMOTO OGGI, DUE FORTI SISMI ALL’ESTERO

Sul resto dell’Italia la situazione è stata tutto sommato tranquilla, con delle scosse che sono risultate essere molto leggere e che non hanno necessitato alcuna attenzione, mentre volgendo lo sguardo oltre i confini nazionali, si segnalano due forti movimenti tellurici nel continente australiano e in Asia. In Papua Nuova Guinea (sempre in mare), c’è stata una scossa con una magnitudo di 5.7 gradi sulla scala Richter, scossa localizzata alle ore 3:49 italiane.

Alle ore 00 e 39 minuti, invece, un sisma sempre con una magnitudo di 5.7 gradi sulla scala Richter ha interessato l’Indonesia, zona dove spesso e volentieri si verificano sismi importanti. Da entrambe le nazioni non sono comunque giunte segnalazioni, di conseguenza non dovrebbero essersi verificati dei danni ne tanto meno dei feriti.

