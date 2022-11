Terremoto oggi Pesaro M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa alle Isole Salomone

Quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 22 novembre 2022, in Italia e nel resto del mondo? Per scoprirlo andiamo come sempre ad analizzare il portale dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato una scossa ancora una volta in quel della regione Marche, precisamente lungo la costa fra il pesarese e l’anconetano. L’ultimo evento tellurico in tal senso è stato quello registrato alle ore 4:13 della notte passata, fra lunedì 21 e martedì 22 novembre 2022, ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

Indonesia, terremoto a Giava: almeno 44 morti/ "Migliaia di case danneggiate e..."

Il sisma come sempre è stato registrato lontano dalla costa, in un epicentro con coordinate geografiche pari a 43.9730 gradi di latitudine, 13.3730 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 7 chilometri sotto il livello del mare. Fano, distante 32 chilometri, è risultata essere la città più vicina in zona, con Pesaro più staccata a 37, quindi Ancona a 41, Rimini a 65 e infine Cesena a 92. Quella appena elencata è la quinta scossa registrata nella giornata di oggi lungo la costa marchigiana, a cominciare dalla prima di magnitudo 1.4 avvenuta alle 00 e 49 minuti.

Terremoto oggi Pesaro M 2.1/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 5.4 a Creta

TERREMOTO OGGI, FRA SCIAME SISMICO NELLE MARCHE E LE ISOLE SALOMONE

La seconda, di magnitudo 2.0, è stata registrata all’1:33 quindi la terza alle 2:57 sempre con la stessa magnitudo, quindi la quarta alle 3:44 sempre di magnitudo 2.0 e infine quella delle ore 4:13, a conferma di uno sciame sismico che non ha affatto intenzione di cessare dalle parti delle Marche.

In attesa di eventuali altre scosse odierne nel centro Italia, segnaliamo anche una scossa di magnitudo di 6.9 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 3:03 italiane della notte passate presso le isole Salomone, non troppo distante dall’Australia. Il sisma, molto violento, ha avuto coordinate geografiche pari a -9.7170 gradi di latitudine, 159.5110 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Per l’evento è stata diramata l’allerta tsunami ma per il momento non si è registrata alcune onda anomala nella zona.

Terremoto Pesaro oggi M 4.3/ Ingv ultime notizie: Marche, 430 scosse da primo sisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA