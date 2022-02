Terremoto oggi Pesaro M 2.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Campi Flegrei

Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, oggi si è verificata una scosse di terremoto di magnitudo 2.0 gradi, nella regione Marche. L’evento tellurico è stato segnalato ad un chilometro a nord est della località di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro Urbino, ed è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 12 minuti.

La scossa di terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.611 gradi di latitudine, 12.954 di longitudine, e una profondità di 41 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze si trovano i comuni di Castelleone di Suasa, Fratte Rosa, Barbara, Mondavio e Barchi, paesi della provincia del pesarese quanto in provincia di Ancona, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra le due zone. Fano, distante 27 chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, con Pesaro a 34, Ancona a 46 e Rimini a 59.

L’Ingv ha segnalato inoltre oggi una scossa di terremoto più lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, avvenuta in Campania, precisamente a Campi Flegri, in provincia di Napoli. In questo caso l’evento tellurico è stato registrato nella notte fra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio 2022, alle ore 3:18, ed è avvenuto in un epicentro classificato con le seguenti coordinate geografiche: 40.833 gradi di latitudine, 14.144 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto registrato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), nelle vicinanze la zona del sisma si trovano i comuni di Quarto, Bacoli, Marano e Monte di Procida, tutte zone di Napoli, e proprio il capoluogo campano è risultato distante 9 chilometri, con Pozzuoli invece a 5. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

