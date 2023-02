Terremoto oggi Pesaro M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campi Flegrei

Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi in provincia di Pesaro. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico delle scorse ore è stato localizzato di preciso nella regione Marche, lungo la Costa Marchigiana Pesarese. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter che è stato registrato durante la notte passata, di preciso alle ore 4:28 fra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio 2023.

Il terremoto di oggi è stato localizzato in mare aperto, lontano dalla costa, e classificato con un epicentro avente coordinate geografiche pari a 44.0330 gradi di latitudine, 13.3790 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma non sono stati rilevati ovviamente comuni in zona, essendo il terremoto avvenuto lontano dalla costa, mentre la città più vicina è risultata essere Fano distante 36 chilometri, con Pesaro a 40, quindi Ancona a 48, Rimini a 65 e infine Cesena a 92.

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata registrata a due chilometri a est di Norcia, nota località della provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 3:02 della notte, e avente coordinate geografiche pari a 42.7880 gradi di latitudine, 13.1160 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Cascia, Preci, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli e Arquata del Tronto, località della provincia di Perugia, Macerata e Rieti. Foligno, a distanza di 39 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina, con Terni a 46 km e Teramo a 50. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi a Campi Flegrei, in provincia di Napoli, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter alle ore 00 e 52 minuti di ieri. Da segnalare infine una nuova scossa di terremoto in Turchia di magnitudo 4.6 gradi: la terra continua a tremare lungo il confine con la Siria.

