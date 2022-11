Terremoto oggi Pesaro M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

E’ giunto il momento anche oggi, sabato 26 novembre 2022, di andare a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio bollettino aggiornato in tempo reale, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello accaduto, per l’ennesima volta nelle Marche, e di preciso lungo la costa marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Arezzo M 3.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Il sisma, che conferma lo sciame sismico ancora in corso da circa tre settimane, è avvenuto di preciso alle ore 3:42 della notte passata, fra venerdì 25 e sabato 26, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.9600 gradi di latitudine, 13.2820 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. A livello di cittadine, troviamo nelle vicinanze Fano, distante 25 chilometri, con Pesaro a 30, quindi Ancona a 43, Rimini a 58, poi Cesena a 85.

Terremoto oggi Pesaro M 2.8/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Foggia

TERREMOTO OGGI A COSENZA DI M 2.0: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi anche un’altra scossa di terremoto, questa avvenuta al sud Italia, di preciso a quattro chilometri a est di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato segnalato alle ore 4:07 di oggi.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.8920 gradi di latitudine, 15.8290 di longitudine, e una profondità di 45 chilometri sotto il livello del mare, mentre, secondo quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Aieta, San Nicola Arcella, Tortora, Papasidero e Santa Domentica Talao, tutte le località del cosentino. Proprio Cosenza è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 76 chilometri, con Potenza più staccata a 83. Le due scosse di terremoto che abbiamo segnalato su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI ROMA M 2.3/ Ultime notizie Ingv: scossa in zona est della Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA