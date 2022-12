Terremoto oggi Pesaro M 2.3/ Ingv ultime notizie, ennesima scossa nelle Marche

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 16 dicembre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto più importanti registrate in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto come Ingv, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello registrato, ancora una volta nella regione Marche, e precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, provincia di Pesaro. Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, avvenuto durante la notte passata.

La Sala Sismica INGV-Roma indica infatti come orario dell’evento le ore 3:50, fra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022, e le coordinate geografiche del sisma sono state 43.9640 gradi di latitudine, 13.3400 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato in mare aperto, di conseguenza non sono stati individuati comuni in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Fano, distante 29 chilometri dall’epicentro, con Pesaro più staccata a 35, quindi Ancona a 41 chilometri, Rimini a 63 e infine Cesena a 90.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A MESSINA: I DETTAGLI INGV

Quella nelle Marche è stata l’unica scossa di terremoto superiore alla magnitudo 2.0 gradi registrata in Italia nella giornata di oggi, mentre nella serata di ieri si è verificato uno sciame sismico in quel della Sicilia, di preciso in località Floresta, in provincia di Messina. Alle ore 19:22 è stato segnalato dall’Ingv un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, in una zona con coordinate geografiche pari a 37.9570 gradi di latitudine, 14.8910 di longitudine, e una profondità di 39 chilometri sotto il livello del mare.

Ucria, stando alla Sala Sismica INGV-Roma, è risultata essere il paese più vicino al sisma, con Raccuja, San Piero Patti, Tortorici e Montalbano Elicona in zona. La città più vicina è invece stata Acireale, distante 50 chilometri, seguita da Catania a 59, quindi Messina a 60, Reggio Calabria a 65 e infine Caltanissetta a 94.











