Terremoto oggi Pesaro M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche ad Arezzo

Facciamo il quotidiano punto su quali siano state le scosse di terremoto avvenute nella giornata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, in Italia. Facciamo come sempre affidamento sul portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e sul bollettino in cui vengono registrate live tutte le scosse d’Italia e non solo. L’ultimo evento tellurico degno di nota è quello che è accaduto nella regione Marche. Per l’ennesima volta è stata rivelata una scossa di terremoto lungo la Costa Marchigiana Pesarese (provincia di Pesaro Urbino), una zona che sta tremando con continuità da quasi due mesi.

L’ultimo sisma è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 10 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 43.9550 gradi di latitudine, 13.2770 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma non ne ha rivelati in quanto il terremoto di oggi è stato localizzato in mare aperto. Fano, distante 24 chilometri, è stata invece la città risultata più vicina all’epicentro, con Pesaro a 30, quindi Ancona a 42, Rimini a 58 e infine Cesena a 85.

TERREMOTO OGGI IN TOSCANA, AD AREZZO: I DETTAGLI INGV

Sempre oggi l’Ingv ha localizzato una scossa di terremoto nella regione Toscana, di preciso a sette chilometri a sud ovest da Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. In questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 1 e 25 della notte passata.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.6560 gradi di latitudine, 12.1360 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino, mentre i paesi più vicini sono risultati essere Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Caprese Michelangelo, San Giustino e infine Borgo Pace. Arezzo, distante 29 chilometri, è risultata essere invece la città più vicina alla zona del terremoto, con Cesena più staccata a 54 e infine Rimini a 57.

