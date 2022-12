Terremoto oggi Pesaro M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche al Vesuvio

Scopriamo assieme quali sono state le scosse di terremoto più importanti verificatesi nella giornata di oggi, venerdì 30 dicembre 2022. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo bollettino aggiornato live, l’ultimo evento tellurico significativo è quello che si è verificato ancora una volta nella regione Marche e precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 1:54 della notte passata, fra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.9600 gradi di latitudine, 13.2900 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune in zona è stato individuato essendo il sisma avvenuto in mare aperto, mentre la cittadina più vicina è risultata essere come sempre Fano, distante 25 chilometri, con Pesaro più staccata a 31, quindi Ancona a 42, Rimini a 59 e infine Cesena a 86. Nella notte passata l’Ingv ha registrato anche una scossa di terremoto magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter presso il Vesuvio, noto vulcano di Napoli.

TERREMOTO OGGI VESUVIO E MAR TIRRENO MERIDIONALE: I DETTAGLI INGV

In questo caso il terremoto è stato localizzato alle ore 1:16 dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), con coordinate geografiche pari a 40.8180 gradi di latitudine, 14.4450 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare. In zona localizzati i comuni di Terzigno, Boscotrecase, Boscoreale, Trecase e San Giuseppe Vesuviano, mentre la città più vicina è risultata essere Torre del Greco, distante 7 chilometri, seguita da Portici, Ercolano e Scafati.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, alle 23:40, in quel del Tirreno Meridionale, in mare aperto. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter e con una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare infine una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuta a Cesenatico alle ore 10 e 11, pochi minuti fa. Tutte le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

