Terremoto oggi Pesaro M 2.4/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.1 in Giappone

Facciamo il quotidiano punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, lunedì 16 gennaio 2023, in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel consueto bollettino quotidiano, l’ultimo evento tellurico “rilevante” è stato quello registrato ancora una volta a Pesaro, in mare aperto, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. L’evento è stato registrato alle 8:15 di stamane e come sempre non ha avuto alcuna conseguenza. Da segnalare anche una scossa a 5 km a sud di Pradleves, in provincia di Cuneo, nella regione Piemonte. Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, e registrato alle ore 00 e 1 minuto di oggi.

Terremoto oggi Macerata M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Pesaro

Le sue coordinate geografiche sono state 44.3710 gradi di latitudine, 7.2780 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre, i comuni in zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati Monterosso Grana, Demonte, Castelmagno, Aisone e Valloriate, tutti del cuneese. Proprio Cuneo è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, distante 22 chilometri, con Sanremo invece più staccata a quota 73. La scossa di oggi in Piemonte non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Bronte M 1.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Frosinone

TERREMOTO OGGI M 1.3 L’AQUILA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, anche in questo caso lieve, è stata registrata oggi nella regione Abruzzo, precisamente a tre chilometri a nord est di Barete, in provincia de L’Aquila. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 4:49 della giornata odierna. Le sue coordinate geografiche sono state 42.4680 gradi di latitudine, 13.3110 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona individuati sono stati Pizzoli, Capitignano, Cagnano Amiterno, Montereale e Campotosto.

Terremoto oggi mar Adriatico M 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

L’Aquila, distante 15 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Teramo più staccata a quota 39 km, quindi Terni a 55 e infine Montesilvano a 69. Da segnalare infine tre scosse di terremoto registrate all’estero, a cominciare da quella di magnitudo 6.2 gradi in Indonesia, a Northern Sumatera. La seconda è stata quella avvenuta lungo la costa albanese settentrionale alle ore 22:37 con una magnitudo di 4.8 gradi sulla scala Richter. In entrambi i casi non si hanno notizie di feriti. Spazio infine ad un sisma di magnitudo 6.1 gradi in Giappone avvenuto alle 5:49 di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA