Terremoto oggi Pesaro M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

E’ lunedì 14 novembre 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese e non solo. Analizzando il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che registra ogni giorno live i vari sismi, appuriamo che l’ultimo movimento importante è stato quello verificatosi ancora una volta nella regione Marche, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino, in mare aperto.

Terremoto Campi Flegrei Md 2.7/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito anche a Napoli

L’evento tellurico è stato lieve rispetto a quelli di settimana scorsa, visto che la magnitudo è stata di soli 2.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 06 e 33 minuti di questa mattina. Le sue coordinate geografiche sono state 43.9850 gradi di latitudine, 13.3440 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, non si segnala nessun paese in zona, essendo il terremoto di oggi avvenuto in mare.

Terremoto oggi Pesaro M 2.6/ Ingv ultime notizie, altre 21 scosse nelle Marche

TERREMOTO OGGI FRA LE MARCHE E LA SICILIA: I DETTAGLI INGV

A livello di città, invece, Fano è risultata la più vicina, a 30 chilometri di distanza, con Pesaro a 35, Ancona a 43, Rimini a 63, e infine Cesena a 90. Le scosse di terremoto nelle Marche stanno quindi lentamente scemando, ma dalla mezzanotte ad ora sono state comunque undici le scosse registrate in quella zona, fra cui la più importante che vi abbiamo segnalato sopra.

Vi riportiamo anche un altro terremoto registrato non oggi ma nella tarda serata di ieri in Sicilia, precisamente lungo la Costa Siciliana nord orientale, provincia di Messina. In questo caso l’evento ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 38.3680 gradi di latitudine, 15.4030 di longitudine, e una profondità di 117 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma non ha fatto registrare danni ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altri movimenti tellurici.

Terremoto oggi Pesaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, altre 20 scosse nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA