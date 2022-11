Terremoto oggi Pesaro M 2.8/ Ingv ultime notizie, continua sciame sismico: 16 scosse

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 10 ottobre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate principalmente in Italia. Come sempre andiamo a scrutare il bollettino live pubblicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che segnala uno sciame sismico nuovamente lungo la costa di Pesaro, zona già interessata ieri da un violento sisma di magnitudo 5.7 gradi sulla scala Richter. Nel corso della notte, il territorio ha continuato a tremare, registrando ben 16 scosse fra Pesaro e Ancona, fra cui la più importante avvenuta alle ore 2:43, con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 43.9440 gradi di latitudine, 13.3360 di longitudine, e una profondità di cinque chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, si segnalano Fano, distante 28 chilometri, Pesaro a 34, quindi Ancona a 39, Rimini a 63 e infine Cesena a 90. Si tratta molto probabilmente di scosse di assestamento, che a differenza di quella di 5.7 gradi registrata ieri non hanno causato danni.

TERREMOTO OGGI POTENZA M 2.4, SCOSSA ANCHE A FERRARA

Da segnalare anche una scossa di terremoto avvenuta oggi in provincia di Potenza, precisamente a cinque chilometri a ovest di Picerno, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato registrato dall’Ingv alle ore 2:12, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6400, 15.5830 ad una profondità di 7 km. Baragiano, Balvano, Vietri di Potenza, Savoia di Lucania e Ricigliano, i paesi in zona, mentre Potenza, distante 19 chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Emilia Romagna, precisamente lungo la costa ferrarese, in provincia di Ferrara. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:40 della notte passata, fra mercoled9 e giovedì 10 novembre 2022. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di nuove scosse di terremoto.

