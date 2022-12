Terremoto oggi Pesaro M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in Italia in quel di ***. Come si legge sul bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico si è verificato di preciso nelle Marche, l’ennesima nuova scossa fra le provincie di Pesaro e Ancona. Il sisma è stato di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 2:13 della notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9520 gradi di latitudine, 13.3290 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

Fano, distante 28 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma, con Pesaro a 34 e quindi Ancona a 40. Alle ore 4:33 di oggi, invece, l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto nel mar Ionio meridionale, in mare aperto, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. In questo caso le coordinate geografiche sono state 37.2950 gradi di latitudine, 15.6960 di longitudine, e una profondità di 36 chilometri sotto il livello del mare, mentre Siracusa, distante 44 chilometri, è risultata la città più vicina al sisma.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA E COSENZA, I DETTAGLI INGV

Proseguiamo con un’altra scossa di terremoto registrata oggi, quella situata a cinque chilometri a nord est di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia, Umbria. Il movimento è stato di magnitudo 2.2 gradi ed è avvenuto alle ore 4:05 di oggi. Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Serra Sant’Abbondio, Cantiano, Frontone, Costacciaro e Sassoferrato, mentre Perugia, distante 46 chilometri, è risultata la cittadina più vicina all’epicentro.

Un’altra scossa di terremoto verificatasi oggi in Italia, leggasi quella di magnitudo 2.6 gradi registrata dall’Ingv lungo la Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. L’evento è avvenuto alle ore 2:42 della notte, ad una profondità di 6 chilometri, e Cosenza, distante 50 chilometri, è risultata la città più vicina all’epicentro. infine segnaliamo un’altra scossa a Perugia di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 5:47 di stamane e un movimento in Cile di magnitudo 5.5 gradi registrato alle ore 7:41 italiane.

