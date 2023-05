Terremoto oggi Pesaro M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio

E’ lunedì 22 maggio 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificate in Italia. Come segnalato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è quello avvenuto nella regione Marche, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. Il sisma è stato registrato a cavallo fra domenica 21 e lunedì 22 maggio 2023, precisamente all’una e tredici minuti, ed ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma lontano dalla costa, in mare aperto, e l’epicentro ha avuto coordinate geografiche pari a 43.9670 gradi di latitudine, 13.2120 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Nel raggio di 20 chilometri non sono stati individuati comuni, visto che lo stesso sisma è accaduto come detto sopra lontano dalla costa, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata essere Fano, distante 21 chilometri, con Pesato leggermente più staccata a 25, quindi Ancona a 46 e Rimini a 53.

TERREMOTO OGGI, TREMA IL VESUVIO: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi non sono stati segnalate altre scosse di terremoto in Italia, mentre è della tarda serata di ieri, precisamente delle ore 23:31, la scossa avvenuta in Campania, al Vesuvio. In questo caso si è trattato di un movimento tellurico con una magnitudo di 1,8 gradi sulla scala Richter, avvenuto in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8250 gradi di latitudine, 14.4290 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Operativa INGV-OV (Napoli), che ha localizzato il movimento, ha fatto sapere che in zona si trovano i comuni di Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Pollena Trocchia, tutti comuni del napoletano, mentre la cittadina più vicina è risultata essere Portici, distante 6 chilometri, con Torre del Greco a 7, quindi Ercolano e Scafati. Da segnalare infine una scossa nel mar Adriatico di magnitudo 2.5 alle ore 6:59 e una di M 2.4 nel Tirreno meridionale alle 5:45. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

