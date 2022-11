Terremoto oggi Pesaro M 2.8/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Foggia

Anche oggi, giovedì 24 novembre 2022, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia e non solo. Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo solito bollettino aggiornato live, in tempo reale, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello registrato ancora una volta lungo la costa marchigiana, e precisamente in provincia di Pesaro, in mare aperto.

Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 00 e 45 minuti in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9310 gradi di latitudine, 13.2380 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la città più vicina all’epicentro è risultata essere Fano, distante 20 chilometri, con Pesaro a 26, quindi Ancona a 42, Rimini a 56, poi Cesena e infine Ravenna.

TERREMOTO OGGI A FOGGIA E PARMA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è avvenuta oggi in Puglia, di preciso a sette chilometri a ovest di Lucera, in provincia di Foggia. Il sisma, in questo caso, ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, nonché coordinate geografiche pari a 41.4960 gradi di latitudine, 15.2460 di longitudine, e una profondità di 14 km.

Il movimento è avvenuto all’1 e 46 minuti della notte passata, fra mercoledì 23 e giovedì 24 novembre, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona vicino a Volturino, Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, Biccari e Alberona, tutte località del foggiano. San Severo, distante 24 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Foggia a 25 e Benevento a 56. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in Emilia, a Borgo Val di Taro in provincia di Parma, di magnitudo 2.0 gradi: il sisma è stato registrato alle 4:39 di oggi, e nove chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare infine una doppia scossa alle Isole Eolie, una di magnitudo 2.7 e una di 2.5 gradi, fra le ore 5:22 e 5:24 di questa mattina.

