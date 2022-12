Terremoto oggi Pesaro M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Grecia di M 3.9

Quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi, 31 dicembre 2022? Come sempre andiamo a fare il punto sugli eventi tellurici delle ultime ore riportati live dal bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Fra i sismi più importanti spazio a quanto accaduto per l’ennesima volta nelle ultime ore nella regione Marche. Il terremoto è stato localizzato lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino, alle ore 1:37 della notte passata, fra venerdì 30 e sabato 31 dicembre 2022.

Terremoto oggi Pesaro M 2.3/ Ingv ultime notizie, una scossa anche al Vesuvio

La sua magnitudo è stata di 3.1 gradi sulla scala Richter, mentre le sue con coordinate geografiche sono state 43.9830 gradi di latitudine, 13.3080 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Come sempre, essendo il terremoto di oggi verificatosi in mare aperto, non sono stati localizzati comuni vicino all’epicentro, mentre la città più in zona è risultata essere Fano, distante 28 chilometri, con Pesaro più staccata a 33, quindi Ancona a 44, Rimini a 60 e Cesena a 87.

TERREMOTO OGGI TIRRENO MERIDIONALE M 4.0/ Ingv ultime notizie, trema la Calabria

TERREMOTO OGGI IN GRECIA E A MACERATA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha segnalato altre scosse di terremoto importanti in Italia, ma ne ha registrata una in Grecia di magnitudo 3.9 gradi poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00 e 11 minuti. Le coordinate geografiche del sisma sono state 39.6530 gradi di latitudine e 20.6400 di longitudine, oltre ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Non sono stati comunque segnalati danni ne tanto meno dei feriti, e la scossa non ha quindi provocato alcuna conseguenza visibile. Segnaliamo infine un altro movimento tellurico lieve nelle Marche, precisamente a nove chilometri a sud est di Castelsantangelo sul Nera in provincia di Macerata. In questo caso il terremoto è stato di 1.4 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 4:25 di oggi, ad una profondità di 9 chilometri sotto il livello marino.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA