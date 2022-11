Terremoto oggi Pesaro M 3.5/ Ingv ultime notizie, altre otto scosse nelle Marche

E’ giunto il momento di andare a scoprire anche oggi, martedì 15 novembre 2022, quali sono state le scosse di terremoto più importanti registrate sul nostro Paese. Secondo quanto segnalato dal bollettino dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma verificatosi è stato quello lungo la costa marchigiana pesarese, in provincia di Pesaro Urbino. Ancora una volta trema la terra la largo nelle Marche, e nel corso della notte da poco passata sono stati diversi i sismi registrati dall’Ingv, a cominciare da quello più forte, avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00 e 10 minuti, con una magnitudo di 3.5 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche del sisma sono state 43.9480 gradi di latitudine, 13.3340 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 7 chilometri sotto il livello del mare. In zona non sono stati rilevati come sempre dei comuni, essendo il terremoto avvenuto lontano dalla costa, mentre la città più vicina è risultata essere Fano, distante 28 chilometri, con Pesaro a 34, quindi Ancona a 40, Rimini a 63 e infine Cesena a 90.

TERREMOTO OGGI FRA MARCHE E CATANIA: I DETTAGLI INGV

Otto le scosse che sono state registrate oggi nelle Marche, fra cui una da 2.9 gradi alle 5:13 di stamane, tutte comunque non causanti danni ne tanto meno de feriti. Fra gli altri movimenti tellurici segnalati dall’Ingv, anche quello avvenuto in Sicilia, in provincia di Catania, alle ore 4:20 della notte passata.

A dieci chilometri a ovest di Milo, nell’etneo, un terremoto lieve di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, con una profondità di un chilometro sotto il livello del mare. In zona individuati dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) i comuni di Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Regalna e Nicolosi, mentre Acireale, distante 20 chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, con Catania a 28, quindi Reggio Calabria a 69. Il sisma nel catanese non ha ovviamente causato danni ne feriti.

