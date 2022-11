Terremoto oggi Pesaro M 3.6/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.1 in Turchia

Una scossa di terremoto è avvenuta oggi in Italia, precisamente in quel di Pesaro. A segnalarlo è stato come sempre l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo consueto bollettino aggiornato, e che ha appunto riportato di un sisma avvenuto lungo la costa marchigiana pesarese, teatro di numerosi movimenti tellurici nelle ultime settimane. Il terremoto di oggi è stato registrato alle ore 2:59 della notte passata, fra martedì 22 e mercoledì 23 novembre 2022, ed ha avuto una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.9450 gradi di latitudine, 13.2560 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Fano, distante 22 chilometri, con Pesaro a 28, quindi Ancona 42 e poi Rimini, Cesena e Ravenna più staccate. Proseguono quindi i movimenti tellurici nella zona di Pesaro e Ancona, e nella notte, oltre a quella appena elencata, si è verificata un’altra scossa, di magnitudo 2.3 gradi alle 3:03.

TERREMOTO OGGI IN TURCHIA DI M 6.1: PAURA MA NESSUN DANNO

Da segnalare anche un altro evento tellurico, quello registrato in Turchia: alle ore 4:08 locali, quando in Italia erano le 2:08 di notte, un sisma di magnitudo 6.1 gradi sulla scala Richter ha interessato la zona nord ovest del Paese. L’epicentro è stato registrato a 15 chilometri circa da Duzce, e a 230 da Istanbul, mentre l’ipocentro, a dieci chilometri sotto il livello del mare.

Suleyman Soylu, ministro dell’interno turco, ha fatto sapere via Twitter che “nessuna segnalazione in merito alla perdita di vite umane è arrivata ai servizi di emergenza”. Faruk Ozlu, il sindaco di Duzce, ha aggiunto: “È stata una scossa potente, l’abbiamo avvertita tutti. I residenti della provincia si sono precipitati all’aperto. Le forniture di elettricità sono saltate ovunque. Al momento, secondo le nostre informazioni, non ci sono stati morti. Altre conseguenze sono in fase di valutazione”.

