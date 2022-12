Terremoto oggi Pesaro M 3.7/ Ingv ultime notizie, altra forte scossa in Indonesia

Come sempre facciamo il punto anche oggi, giovedì 8 dicembre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto più importanti registrate nelle ultime ore. A riguardo dobbiamo segnalarvi che l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un movimento tellurico ancora una volta lungo la costa pesarese, nelle Marche. L’evento è stato di magnitudo 3.7 gradi ed è avvenuto alle ore 6:30 di stamane, poi susseguito da altre tre scosse in serie di magnitudo 2.5, 2.6 e 2.1 gradi sulla scala Richter, chiaro indizio di come lo sciame sismico in quella zona d’Italia sia tutt’altro che concluso. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a cinque chilometri a sud di Paternò, località in provincia di Catania, in Sicilia.

L’evento tellurico è stato registrato alle ore 4 e 2 minuti di oggi, ed ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. Secondo quanto riferisce la Sala Operativa INGV_OE (Catania), le sue coordinate geografiche sono state 37.5370 gradi di latitudine, 14.8920 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Motta Sant’Anastasia, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Misterbianco e Camporotondo Etneo, tutte della provincia catanese. Proprio Catania è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 18 chilometri, con Acireale più staccata a 26, e quindi Siracusa a 64.

TERREMOTO OGGI A POTENZA E IN INDONESIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv in quel di Pignola, in provincia di Potenza. In questo caso si è trattato di un evento tellurico leggermente più lieve, con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 40.5500 gradi di latitudine, 15.8260 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto, registrato alle ore 4:57 di stamane, ha interessato i paesi di Abriola, Calvello, Anzi, Potenza e Brindisi Montagna, mentre la città più vicina alla zona del sisma è stata Potenza, distante 10 chilometri, con Matera più staccata a 67. Segnaliamo infine oggi una nuova scossa di terremoto in Indonesia, un movimento di magnitudo 5.9 gradi sulla scala Richter avvenuto sull’isola di Jawa, già teatro di un forte sisma negli scorsi giorni. L’evento è avvenuto alle ore 1:50 italiane, ed ha avuto una profondità di 120 chilometri sotto il livello del mare.

