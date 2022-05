Terremoto oggi Pesaro Urbino M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catania

Anche in questa domenica 29 maggio 2022 torna il bollettino terremoto oggi, utile a fare il punto della situazione sulle scosse sismiche che sono avvenute in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto è stato comunicato nelle ultime ore dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “significativo” verificatosi nel nostro Paese è stato quello localizzato lungo la costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino).

Il terremoto è stato lieve, di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata registrata di preciso alle 2.13 della scorsa notte, fra sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.0250 gradi di latitudine e 13.0580 gradi di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla sala sismica Ingv di Roma, nelle vicinanze dell’epicentro si trovano i comuni di Pesaro (17 chilometri), Fano (20 chilometri), Rimini (40 chilometri), Ancona (59 chilometri), Cesena (66 chilometri), Ravenna (81 chilometri), Forlì (84 chilometri) e Faenza (98 chilometri).

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A CATANIA: TUTTI I DETTAGLI SUL SITO DELL’INGV

Il bollettino terremoto oggi segnala un altro evento sismico “rilevante”, avvenuto in Sicilia e di preciso a 9 chilometri a sud-ovest della località di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Anche in questo caso si è trattato di una scossa molto lieve, pari a 2.4 gradi sulla scala Richter, registrata poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso all’1.47.

Le coordinate geografiche sono state pari a 37.4630 gradi di latitudine e 14.8870 gradi di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. La sala sismica Ingv di Roma ha individuato i Comuni in zona, leggansi Misterbianco, Paternò, Camporotondo Etneo, Belpasso, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Catania, Scordia, Gravina di Catania, Ramacca, Mascalucia, Ragalna, Palagonia e Biancavilla.

