Terremoto oggi Pesaro-Urbino M 2.9/ Ingv ultime scosse, sisma anche in Molise

Importante scossa di terremoto, quella che si è verificata oggi, lunedì 6 aprile, in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche. Secondo i dati puntualmente forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), alle ore 6.57 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo pari a 2.9 della Scala Richter esattamente a 2 km a Nord Est di Sant’Ippolito (PU). Le coordinate geografiche esatte sono le seguenti: 43.7 di latitudine e 12.89 di longitudine, ad una profondità di 37 km. Il terremoto è stato localizzato a 19 km a Sud Ovest di Fano e a 23 km a Sud di Pesaro. I Comuni prossimi all’epicentro, rientranti nella cosiddetta zona rossa, sono: Sant’Ippolito (PU); Barchi (PU); Serrungarina (PU); Montefelcino (PU); Saltara (PU); Montemaggiore al Metauro (PU); Orciano di Pesaro (PU); Fossombrone (PU); Cartoceto (PU); Mondavio (PU); San Giorgio di Pesaro (PU); Piagge (PU); Fratte Rosa (PU) e Isola del Piano (PU). Appena fuori dalla zona rossa, si segnalano anche alcuni Comuni in provincia di Ancona tra cui Castelleone di Suasa, Corinaldo, Barbara, Ostra Vetere e Trecastelli. Il sisma registrato in mattinata è stato comunque classificato come terremoto “molto leggero” e fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose e/o a persone.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Una seconda (e precedente) scossa di terremoto è stata segnalata 49 minuti dopo la mezzanotte di oggi dalla sala sismica INGV di Roma. Il sisma si è verificato a 5 km a Sud Est di Montecilfone in provincia di Campobasso, in Molise ed ha avuto magnitudo pari a 2.2 sulla Scala Richter. Ecco quali sono le coordinate geografiche esatte: 41.86 di latitudine e 14.86 di longitudine, ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato a 47 km a Ovest di San Severo e 72 km a Nord Ovest di Foggia. La zona rossa entro i 10 chilometri dall’epicentro ha coinvolto diversi comuni tutti in provincia di Campobasso: Montecilfone; Palata; Guglionesi; Larino; Guardialfiera; Acquaviva Collecroce e Tavenna. Anche in questo caso alla luce della lieve intensità del terremoto non si sono verificati danni a persone né ad edifici. Non dovrebbero essere giunte segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco.



