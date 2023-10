Terremoto oggi Piacenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche ad Ascoli

Nella giornata di oggi è stata segnalata una scosse di terremoto in provincia di Piacenza. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo consueto bollettino, il sisma è stato localizzato di preciso 3 chilometri da Vigolzone alle ore 8:29 di stamane, e ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato localizzato a cinque chilometri a nord est di Barrea, siamo in Abruzzo provincia de L’Aquila, e la magnitudo è stata di 1.8 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 00 e 43 minuti, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha registrato anche le coordinate geografiche del terremoto, leggasi 41.7990 gradi di latitudine, 14.0310 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. L’evento è stato localizzato in una zona vicina ai Comuni di Scontrone, Castel di Sangro, Roccaraso, Alfedena e Civitella Alfedena, tutte località della provincia de L’Aquila, ma il comune con almeno 50mila abitanti più vicino all’epicentro è risultato essere Chieti, distante 63 chilometri, con Pescara a 76, quindi Montesilvano a 80 e infine L’Aquila a 81.

TERREMOTO OGGI AD ASCOLI: I DETTAGLI INGV

Un’altra lieve scosse di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi nelle Marche, leggasi a cinque chilometri a sud est di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Anche in questo caso è stato un sisma molto lieve, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2 e 41 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 42.7420 gradi di latitudine, 13.3340 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni individuati in zona sono stati invece Acquasanta Terme, Accumoli, Montegallo, Amatrice e Valle Castellana, località della provincia di Ascoli e di Rieti, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra Marche e Lazio. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Teramo, distante 32 chilometri, con L’Aquila più staccata a 44, quindi Foligno a 57 e infine Terni a 60. L’Ingv ha infine segnalato un’ultima scossa di terremoto per la giornata di oggi con una magnitudo di 6.1 gradi sulla scala Richter, registrata in Giappone alle ore 3:31 italiane, non troppo distante da Honshu.

