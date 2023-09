Terremoto oggi Piacenza M 2.4/ Ingv ultime notizie, sisma anche nel mar Tirreno

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 28 settembre 2023, quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Il bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ci segnala un evento tellurico a Vigolzone, in provincia di Piacenza, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato di preciso alle ore 4:36 della notte passata, fra mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2023, mentre le sue coordinate geografiche, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.9360 gradi di latitudine, 9.6570 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati i comuni di Podenzano, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Ponte dell’Olio e Grossolengo. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto è invece risultata essere Piacenza, distante solo tre chilometri dall’epicentro, con Cremona più staccata a 36 chilometri di distanza, quindi Pavia 48, Parma a 55 e infine Milano a 70. La scossa di terremoto registrata oggi in provincia di Piacenza non ha causato dei danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata segnalata oggi presso il mar Tirreno Meridionale, in mare aperto e lontano dalla terraferma. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle 00 e 49 minuti.

A segnalarlo è stato la Sala Sismica INGV-Roma, che ha comunicato anche le coordinate geografiche dello stesso evento tellurico, leggasi 39.5420 gradi di latitudine, 14.4510 di longitudine, e una profondità di 454 chilometri sotto il livello del mare, quindi un ipocentro decisamente importante. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, visto che il terremoto è stato individuato lontano dalla costa, ed inoltre, “Nessun comune italiano entro 100 km dall’epicentro con almeno 50000 abitanti”, sempre ovviamente per lo stesso motivo. Anche il terremoto di oggi registrato nel mar Tirreno meridionale, così come quello avvenuto a Piacenza, non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

