Terremoto oggi Piacenza M 2.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

Come ogni giorno anche oggi, martedì 10 ottobre 2023, andiamo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto localizzate in Italia. Così come appurato tramite il bollettino aggiornato in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo è stato quello avvenuto a tre chilometri a sud ovest della località di San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata stamane presto, di preciso alle ore 5 e 20 minuti.

Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma che ne ha comunicato anche le coordinate geografiche, leggasi 44.9360 gradi di latitudine, 9.7190 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Podenzano, Vigolzone, Carpaneto Piacentino, Pontenure e Ponte dell’Olio. La città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è invece risultata essere Piacenza, distante 13 chilometri, con Cremona più staccata a 33, quindi Parma 50 e Pavia a 52.

TERREMOTO OGGI A MESSINA, I DETTAGLI INGV

Fra le altre scosse di terremoto segnalate oggi dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, anche quella registrata lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. In questo caso si è trattato di un evento molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:29, nel cuore della notte passata fra lunedì 9 e martedì 10 ottobre 2023, e le sue coordinate geografiche sono state 38.3790 gradi di latitudine, 14.6060 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma verificatosi lontano dalla terra ferma, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato identificato. In merito alle città con almeno 50mila abitanti, la più vicina è invece risultata essere Messina, distante 86 chilometri, con Reggio Calabria a 96, quindi Acireale a 98.

