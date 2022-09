Terremoto oggi Piacenza M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

Ecco quali sono state oggi, mercoledì 14 settembre 2022, le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto riportato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno analizza live i vari movimenti tellurici, l’ultimo sisma significativo è stato quello avvenuto stamane alle ore 9:55 in provincia di Piacenza, precisamente a Ferriere, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in mare aperto, precisamente nel Tirreno meridionale, all’incirca fra la regione Sicilia e la Calabria.

Terremoto oggi Enna M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.3 nel mar Tirreno

L’evento tellurico è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 3:00 fra martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022, ed è stato registrato con coordinate geografiche pari a 38.6440 gradi di latitudine, 15.3640 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 159 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di oggi nel mar Tirreno è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha segnalato anche la città più vicina all’epicentro, ovvero, Messina, distante 53 chilometri, con Reggio Calabria a 64, e infine Lamezia Terme più staccata a 91.

Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv, ultime notizie: trema anche Udine

TERREMOTO OGGI: UNA SCOSSA IN SERATA FRA ITALIA E SVIZZERA

Nella giornata di oggi non si sono verificate altre scosse di terremoto significative, mentre nella tarda serata di ieri è stato segnalato un sisma lungo il confine fra l’Italia e la Svizzera, nel nord del nostro Paese. Il terremoto in questione è avvenuto alle ore 23:36 ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche di 46.4300 gradi di latitudine, 8.6850 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino.

La Sala Sismica INGV-Roma segnala le città nelle vicinanze, a cominciare da Varese, distante 69 chilometri, quindi Como a 75, Gallarate a 86, Busto Arsizio a 91 e infine Legnano a 95 chilometri. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti, vista la loro lieve potenza. Saremo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori scosse di terremoto significative nella giornata di oggi.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.3/ Ingv ultime notizie: forti scosse in Russia e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA