Terremoto oggi Piacenza M 3.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Nella giornata di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Piacenza. A segnalarlo è stato come sempre l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale web aggiornato in tempo reale. Il sisma è avvenuto alle ore 9:25 con una magnitudo di 3.7 gradi sulla scala Richter (precisamente a Vigolzone) e anticipato da una serie di scosse fra cui una di M 3.5 alle ore 7:11. Da segnalare anche una scossa di terremoto avvenuto oggi in provincia di Napoli. Il sisma si è verificato di preciso presso il vulcano Vesuvio, alle ore 3:13, nel cuore della notte passata fra giovedì 12 e venerdì 13 ottobre 2023.

Terremoto Campi Flegrei: “Eruzione coinvolgerebbe 7 comuni”/ “Dal 2016 suolo su di 115cm”

Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo molto lieve, solo 1.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8200 gradi di latitudine, 14.4320 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Boscotrecase, Massa di Somma, Somma Vesuviana, San Sebastiano al Vesuvio e tre case, tutte località della provincia di Napoli ai piedi del vulcano. La città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è invece risultata essere Portici, distante 6 chilometri, con Torre del Greco a 7 chilometri, quindi Ercolano alla stessa distanza, poi Scafati a 11 e Castellammare di Stabia a 15.

Terremoto oggi Eolie M 2.9/ Ingv ultime notizie, sisma leggero anche a Bergamo

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata nella giornata di oggi in quel delle Marche, di preciso a tre chilometri a nord est di Sant’Angelo in Pontano, provincia di Macerata. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:21 della notte passata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le coordinate geografiche del terremoto sono state 43.1120 gradi di latitudine, 13.4240 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare. Nella zona le località registrate sono state Falerone, Montappone, Monte Vidon Corrado, Ripe San Ginesio e Penna San Giovanni, comuni della provincia di Fermo e Macerata, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Teramo, distante 55 chilometri, con Ancona a 57, quindi Foligno a 61.

“Campi Flegrei numero di scosse di terremoto elevate”/ Oss. Vesuviano: “Suolo sollevato di 2 metri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA