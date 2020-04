Terremoto oggi Piacenza M 4.2/ Ingv ultime scosse: sisma avvertito a Genova e Milano

Pubblicità

terrUn altro terremoto scuote la provincia di Piacenza. Pochi minuti fa la Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma dando una stima della magnitudo tra 3.9 e 4.4 sulla scala Richter. La scossa è avvenuta alle ore 11:42 di oggi, giovedì 16 aprile 2020. Inoltre, l’epicentro è stato individuato in provincia di Piacenza, ma la scossa è stata avvertita anche a Genova e Milano. Per la precisione a sei chilometri da Cerignale. Entro i 10 chilometri dall’epicentro del sisma i Comuni di Ottone (PC), Ferriere (PC), Corte Brugnatella (PC), Zerba (PC) e Gorreto (GE). Oltre alla paura legata all’emergenza coronavirus, ora i piacentini devono fare i conti con i timori legati a questo terremoto. Non è infatti la prima scossa. Ieri sera, nello specifico alle ore 22.02, ne è stata registrata una di 3.5 gradi sulla scala Richter vicino a Ferriere. Ha avuto epicentro anche vicino ai piccoli borghi di Cerignale, Ottone e Corte Brugnatella. Avendo avuto un basso ipocentro è stato sentito distintamente: ieri infatti il terremoto ha avuto una profondità di circa 4 chilometri.

TERREMOTO A PIACENZA ANCHE IERI: SISMA A FERRIERE

La scossa di terremoto di ieri, di magnitudo 3.5, avvenuta tra Piacenza e Parma è stata avvertita in tutta la zona appenninica delle due province emiliane. Dopo il sisma sono stati disposti accertamenti, anche per la mattinata di oggi, ma questo nuovo terremoto riaccende l’allarme nella zona. Anche il sisma di ieri sera è stato avvertito in molti centri della Liguria, proprio come avvenuto stamattina, con la scossa avvertita addirittura anche a Milano. Ieri l’epicentro a Ferriere, tra l’alta val Nure e la val d’Aveto dell’appennino ligure, che ha poco più di 1.500 abitanti: il centro abitato è a 650 metri sul livello del mare. Si tratta di un piccolo paesino con tante seconde case, vuote in queste periodo di emergenza coronavirus. In questa vallata le famiglie emiliane trascorrono solitamente le vacanze, rimandata per ora a causa appunto della crisi sanitaria.





