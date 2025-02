Ancora scosse di terremoto oggi in Grecia, presso le isole del Dodecaneso. Sono state ben 6 quelle segnalate dall’Ingv nelle ultime ore, ma effettivamente sono ben di più, visto che l’istituto segnala solo quelle più importanti oltre i confini. Gli eventi sismici hanno riguardato la notte appena passata, sei sismi con una magnitudo superiore ai 4.0 gradi, fra cui uno di ben 5.4 gradi sulla scala Richter localizzato di preciso alle ore 2:14 di oggi, mercoledì 12 febbraio 2024.

L’epicentro di questo continuo sciame sismico che è iniziato dieci giorni fa è l’isola di Santorini, e ovviamente la popolazione locale ha paura, a cominciare da coloro che gestiscono alberghi, ristoranti e locali, che temono di compromettere la prossima stagione estiva qualora questi terremoti dovessero proseguire ancora a lungo. In attesa di aggiornamenti, in Italia le scosse di terremoto oggi sono state fortunatamente molto lievi, e il picco massimo è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter. Il riferimento è alla scossa registrata stamattina alle ore 5:41 a tre chilometri a nord ovest di Castelnuovo Val di Cecina, località della provincia di Pisa, a due passi da Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto.

TERREMOTO OGGI, TUTTI GLI ULTIMI EVENTI SISMICI

Restiamo sulla costa tirrenica per un’altra scossa di terremoto oggi segnalata in Italia, quella avvenuta alle ore 23:06 di ieri sera, sempre con una magnitudo di 1.9 gradi, in questo caso a quattro chilometri a nord ovest di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ad una trentina di chilometri da Caserta.

E sempre in Campania sono state segnalate altre due scosse nella serata di ieri, prima una ai Campi Flegrei e pochi minuti dopo una al Vesuvio. Nel primo caso si è trattato di un evento sismico con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 22:09, mentre nel secondo di un terremoto registrato alle ore 22:18 e con una magnitudo più leggera, pari a 1.2 gradi sulla scala Richter.

