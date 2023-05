Terremoto oggi Pisa M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cuneo

E’ giunto il momento anche oggi, mercoledì 17 maggio 2023, di andare ad analizzare quali sono state le scosse di terremoto principali registrate in Italia. L’ultimo evento tellurico, come comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale online, è stato quello avvenuto a Vecchiano, in provincia di Pisa (Toscana), con una magnitudo di 2.0 gradi (ore 8:11 di stamane). Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a sei chilometri a ovest della località di Zapponeta, in provincia di Foggia (in Puglia):

Il sisma è stato molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1,8 gradi sulla scala Richter, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 41.4400 gradi di latitudine, 15.8930 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Il movimento tellurico è stato rinvenuto durante la notte passata, di preciso alle ore 1:21 fra martedì 16 e mercoledì 17 maggio 2023. Le località individuate nel raggio di 20 chilometri sono state Trinitapoli, Carapelle, Stornara e Orta Nova, mentre le città con almeno 50mila abitanti nei pressi dell’epicentro sono state Cerignola, distante 19 chilometri, quindi Manfredonia a 21, Foggia a 29 e Barletta più staccata a 35.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA LUNGO IL CONFINE FRANCIA-ITALIA: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto, quella registrata lungo il confine fra l’Italia e la Francia, in territorio transalpino. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, con una magnitudo di 1,3 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a 44.5540 gradi di latitudine, 6.8460 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 10 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma, secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 40 minuti, e in zona sono stati individuati i comuni di Acceglio, Pontechianale, Casteldelfino, Prazzo ed Elva, tutte località della provincia di Cuneo, in Piemonte. Proprio Cuneo è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, distante 59 chilometri, con Moncalieri a 83 e quindi Torino a 88.

