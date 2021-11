Terremoto oggi Pistoia M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa in quel di Piteglio

Anche oggi, lunedì 22 novembre 2021, andiamo scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia o nelle nazioni straniere. Il sito ufficiale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato un sisma di preciso in quel della provincia di Pistoia, nella regione Toscana. L’epicentro è stato localizzato a cinque chilometri a sud est di Piteglio ed ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, mentre le coordinate geografiche sono state 44.002 gradi di latitudine e 10.821 di longitudine, oltre ad una profondità di 54 chilometri.

Il terremoto toscano di oggi è stato segnalato durante la notte passata, fra domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021, alle ore 1:03, e potrebbe essere stato udito dai comuni della zona, leggasi San Marcello Pistoiese, Marliana, Serravalle Pistoiese, Massa e Cozzile. Per quanto riguarda le città, invece, si segnala Pistoia a undici chilometri di distanza, quindi Prato a 26, Lucca a 31 e Scandicci a 40.

TERREMOTO OGGI A PISTOIA, MAR TIRRENO MERIDIONALE E CATANZARO: I DETTAGLI DELL’INGV

Da segnalare anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuta non oggi ma nella tarda serata di ieri, di preciso alle ore 23:47, in quel del mar Tirreno meridionale, zona che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine vista l’alta attività sismica. Il terremoto è avvenuto in mare aperto ed è stato classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.717, 15.489 ad una profondità di 167 km.

Nessun paese limitrofo è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre a livello di città Messina e Reggio Calabria sono state quelle più vicine al sisma, rispettivamente a 58 e 69 chilometri di distanza. Infine segnaliamo un sisma avvenuto in provincia di Catanzaro alle ore 21:52 di ieri sera di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, a 9 chilometri a nord di Sorbo San Basile, e con una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare.

