Terremoto oggi Pistoia M 2.3/ Ingv ultime notizie: trema anche la zona di Catania

Sono tre le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, a cominciare da quella segnalata dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 6:15 di stamane, in Toscana. Nel dettaglio si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, verificatasi a 8 chilometri di distanza dalla località di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.

Il terremoto di oggi ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 44.04 gradi di latitudine, 10.98 di longitudine e una profondità di 56 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato avvertito dai comuni di Cantagallo, Montale, Pistoia, Montemurlo e Alto Rene Terme. A livello di città, invece, oltre a Pistoia segnaliamo la presenza di Prato, Firenze e Lucca, in un raggio massimo di 44 chilometri dall’epicentro. Un’altra scossa di terremoto oggi è stata regista in Sicilia, in provincia di Catania.

TERREMOTO OGGI ANCHE A CATANIA E IN SICILIA

L’evento tellurico è stato registrato dall’Ingv alle ore 3:21 della notte appena passata, a sette chilometri a nord dal comune di Ragalna, nell’etneo. Il sisma ha avuto coordinate geografiche di 37.69 gradi di latitudine e 14.93 di longitudine, ed è stato inoltre superficiale, in quanto è stato segnalato un ipocentro, una profondità, pari a 0 km. Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Adrano, Belpasso e Nicolosi sono i comuni limitrofi che hanno avvertito la scossa, mentre Acireale e Catania le due città più vicine, a circa 25 chilometri di distanza dall’epicentro. Segnaliamo infine un terremoto di magnitudo 2.1 gradi avvenuto oggi presso la costa siciliana nord orientale, in zona Messina. Il sisma è stato registrato in mare aperto, ad una profondità di 4 chilometri, e non ha interessato alcun comune visto il suo epicentro marino. Messina, Acireale, Reggio Calabria e Bagheria sono le città più “vicine” alla zona del sisma, ma distanti fra gli 87 e i 98 chilometri.



