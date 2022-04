Terremoto oggi Pistoia M 3.2/ Ingv ultime notizie: sisma Toscana, trema anche Umbria

Continua a tremare l’Italia, ma per fortuna non come nella tarda serata di ieri in occasione del sisma in Bosnia ed Erzegovina. Stavolta vi parliamo di una scossa di terremoto che ha avuto epicentro in Italia. Il sisma è stato registrato in Toscana, vicino ad Abetone, nella provincia di Pistoia. Ma la Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma ha fornito come suo solito anche le coordinate geografiche che localizzano il terremoto di magnitudo M 3.2 sulla scala Richter a 2 chilometri da Abetone: latitudine 44.1320, longitudine 10.6560 e ipocentro ad una profondità di 12 chilometri.

Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto a Pistoia, Ingv segnala oltre ad Abetone: Fiumalbo (MO), Cutigliano (PT), Pievepelago (MO), Riolunato (MO), Coreglia Antelminelli (LU), San Marcello Pistoiese (PT), Fanano (MO), Montecreto (MO) e Bagni di Lucca (LU).

TERREMOTO OGGI: SISMA ANCHE VICINO PERUGIA

Ma non è finita qui per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto a Pistoia. Ingv mette in lista anche Piteglio (PT), Sestola (MO), Barga (LU), Fosciandora (LU), Borgo a Mozzano (LU), Gallicano (LU), Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO), Pieve Fosciana (LU), Castiglione di Garfagnana (LU), Castelnuovo di Garfagnana (LU) e Molazzana (LU). La scossa è stata registrata alle 15:51 di oggi, successivamente è stata registrata un’altra scossa sismica, ma fortunatamente più lieve.

Ci riferiamo al terremoto di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter che è stato registrato alle 16:35, in questo caso in Umbria, quindi non lontano da Pistoia. Il sisma in questione è avvenuto a 3 chilometri da Campello sul Clitunno, quindi in provincia di Perugia. L’epicentro nella fattispecie è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.7940, longitudine 12.7680 e ipocentro attestato ad una profondità di 11 km.

