Terremoto oggi Pordenone M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Gubbio

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 20 gennaio 2024, su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore, nonché oltre i confini. Affidandoci come da “tradizione” al sito ufficiale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, appuriamo che l’ultimo sisma è quello che si è verificato Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, alle ore 5:14 di oggi, un sisma con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a quattro chilometri a nord est di Sigillo, in provincia di Perugia, un evento tellurico lieve, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed ha avuto delle coordinate geografiche pari a 43.3640 gradi di latitudine, 12.7660 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. L’evento, avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2:24 fra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024, è stato registrato nei pressi dei comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Sassoferrato e Fabriano, comuni della provincia di Perugia ma anche di Ancona, visto che il sisma si è verificato a cavallo fra le due regioni, Umbria e Marche. La città più vicina è risultata comunque essere Perugia, distante 42 chilometri dall’epicentro, con Foligno più staccata a 46, quindi Fano a 57 e Pesaro a 62.

TERREMOTO OGGI A PIETRALUNGA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi sempre in Umbria, in questo caso a sei chilometri a sud est della località di Pietralunga, in provincia di Perugia. Si è trattato di un sisma avente una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter, localizzato la notte scorsa, alle ore 3:02.

Le coordinate geografiche del sisma, fornite dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 43.4130 gradi di latitudine, 12.5050 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre la magnitudo è stata anche in questo caso molto lieve, pari a 1.1 gradi sulla scala Richter. Il comune più vicino all’epicentro è risultato essere Gubbio, seguito da Cantiano, Scheggia e Pascelupo, Montone e Apecchio, mentre la città più vicina è risultata essere, anche in questo caso, Perugia, distante 35 chilometri, con Arezzo più staccata a 51, quindi Foligno a 53 e Fano a 63.

