Terremoto oggi Pordenone M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 28 marzo 2024, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, segnala attraverso il proprio portale un movimento tellurico a 5 chilometri a nord di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 3.36, quindi durante la notte passata fra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 46.3520 gradi di latitudine, 12.8060 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Socchieve, Preone, Ampezzo, Tramonti di Sotto ed Enemonzo, mentre la città più vicina al sisma è risultata essere Pordenone, distante 46 chilometri dall’epicentro, con Udine alla stessa distanza e Treviso più staccata a 88.

TERREMOTO OGGI FOGGIA, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato oggi un’altra scossa di terremoto, questa volta a 10 chilometri a nord di Cerignola, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto sempre durante la notte scorsa, alle ore 1:52, e come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 41.3490 gradi di latitudine, 15.8720 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuati i comuni di Stornara, Orta Nova, Zapponeta, Carapelle e Stornarella, tutti paesi del Foggia. Cerignola, distante 10 chilometri, è invece risultata la città più vicina al sisma, con Foggia più staccata a 30 km, quindi Manfredonia a 32 e Barletta a 34. Tutte le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e che vi abbiamo riportato su questa pagina, non hanno causato danni a cose o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti e/o delle vittime. Nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori movimenti tellurici, saremo pronti ad aggiornarvi tempestivamente.

