Terremoto oggi Pordenone M 2.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Torino

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, 17 dicembre 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello avvenuto in provincia di Pordenone, precisamente a Claut, con una magnitudo di 2.8 gradi. il sisma è stato localizzato alle ore 5:59 di oggi, mentre alle ore 6:00 è stato registrato un terremoto in provincia di Forlì con una magnitudo di 2.1 gradi. Da segnalare ancora una volta un evento nella regione Marche.

La scorsa notte, alle ore 2:19 fra venerdì 16 e sabato 17 dicembre, un movimento ha interessato la solita Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino, zona che sta tremando ormai da più di un mese con continue scosse a volte anche superiori ai 3 gradi. In questo caso si è trattato però di un terremoto molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.6 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 43.9880 gradi di latitudine, 13.2310 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non si sono registrati paesi in zona visto che il terremoto è avvenuto in mare aperto.

TERREMOTO OGGI LUNGO IL CONFINE ITALIA-FRANCIA: I DETTAGLI INGV

A livello di città si segnala invece Fano distante 23 chilometri, quindi Pesaro più staccata a 27, poi Ancona a 47, Rimini a 54, Cesena a 81, e infine Ravenna e Forlì rispettivamente a 95 e 99 chilometri di distanza dall’epicentro. Nella giornata di oggi non è stato segnalato dall’Ingv alcun’altra scossa di terremoto, mentre si è registrato un evento tellurico lungo il confine fra Italia e Francia, in territorio francese.

Il sisma è avvenuto alle ore 3:21 della notte passata, e registrato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 44.8200 gradi di latitudine, 6.6810 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Claviere, Cesana Torinese e Sauze di Cesana, tutti della provincia di Torino, mentre la città più vicina è risultata essere Moncalieri, distante 82 chilometri, con Cuneo più staccata a 84 e infine Torino sempre a 84 chilometri.

