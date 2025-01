Una scossa di terremoto oggi molto lieve è stata segnalata nella regione Puglia, un evento sismico che vi diciamo subito, non ha causato alcun problema alla comunità locale. Il terremoto ha infatti avuto una magnitudo molto leggera, solo 1.8 gradi sulla scala Richter, ed ha interessato il territorio di Spinazzola, Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania, a cavallo fra Puglia e Basilicata, lungo le province di Barletta Andria e Trani (appunto nella regione pugliese) e quella di Potenza. Il sisma è stato localizzato alle ore 2:23 della notte scorsa, e la città più vicina è risultata essere Andria, seguita a ruota dalla sopracitata Potenza.

Altre due scosse di terremoto oggi sono state invece segnalate in una zona molto vicina, leggasi nei pressi di Napoli, fra il Vesuvio e i Campi Flegrei. La prima è andata in scena all’una e zero tre della notte passata, un sisma con una magnitudo di soli 1.0 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato quello di Trecase e Boscotrecase, le due località più vicine al vulcano campano, e non si è verificato alcun problema, ne tanto meno danni o feriti. La seconda ha invece avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata alle ore 3:19.

TERREMOTO OGGI, IL SISMA AI CAMPI FLEGREI

Quest’ultima è l’ennesima “scossarella” leggera che è avvenuta sul territorio flegreo negli ultimi giorni, con un anno 2025 che è iniziato quindi in maniera decisamente movimentata, anche se fortunatamente i sismi non hanno, anche in questo caso, causato danni. Certo è che soprattutto nell’ultima settimana le scosse si sono fatte più frequenti, facendo tornare la tensione fra i cittadini dei Campi Flegrei, che temono quanto avvenuto la scorsa primavera, quando si verificò il famoso sisma di magnitudo 4.4 gradi sulla scala Richter.

Segnaliamo infine una scossa di terremoto decisamente importante avvenuta in territorio straniero, precisamente in Grecia. Si tratta di un sisma con una magnitudo di 5.2 gradi sulla scala Richter, che è stato segnalato alle ore 21:38 di ieri e che non ha comunque causato danni essendo il suo epicentro localizzato in mare.