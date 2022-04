Terremoto oggi Potenza M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Rieti

E’ sabato 30 aprile 2022 e anche oggi andremo a visionare e analizzare quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come sempre faremo affidamento sull’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra e classifica le varie scosse, e che ha comunicato nelle scorse ore un sisma a un chilometro a est della località di Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, in Basilicata.

Il sisma è avvenuto alle ore 3:28 della notte passata ed ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono invece state 40.5690 gradi di latitudine, 15.5700 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto sottolineato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona vi sono i comuni di Sant’Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Caggiano, Vietri di Potenza e Polla, mentre la città più vicina è risultata essere Potenza, distante 21 chilometri dall’epicentro, con Battipaglia più staccata a 50 chilometri, e Salerno a 69.

TERREMOTO OGGI IN QUEL DI RIETI, ECCO TUTTI I DETTAGLI INGV DEL SISMA

Sempre nella notte di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto, in questo caso nella regione Lazio, di preciso a cinque chilometri a nord di Borgorose, in provincia di Rieti. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo molto lieve di 1.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 1:16 in una zona con coordinate geografiche pari a 42.2350 gradi di latitudine, 13.2400 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si segnalano i comuni di Pescorocchiano, Tornimparte, Fiamignano, Lucoli, Sante Marie, paesi dislocati fra la provincia di Rieti e L’Aquila, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra la regione Lazio e l’Abruzzo. Proprio L’Aquila è risultata anche essere la città più vicina al terremoto, distante 19 chilometri, con Tivoli a 47 e Guidonia Montecelio a 50.

