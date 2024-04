Terremoto oggi Potenza M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Salerno

E’ martedì 30 aprile 2024 e anche oggi andremo a fare il punto su quali saranno le scosse di terremoto principali che si sono verificate sul nostro territorio. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è quello che è stato localizzato in provincia di Potenza alle ore 9:23 di oggi e con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Segnalato anche un sisma lungo la costa siracusana a M 2.3 gradi sulla scala Richter, mentre un’altra scossa è stata localizzata a quattro chilometri a nord est di Vecchiano, in provincia di Pisa, nella regione Toscana.

Si tratta di un evento tellurico molto lieve, visto che ha avuto una magnitudo di soli 1.2 gradi sulla scala Richter, registrato la notte scorsa, di preciso alle ore 4:28, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma. Quest’ultima ha comunicato anche le coordinate geografiche, leggasi 43.8110 gradi di latitudine, 10.4240 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di San Giuliano Terme, ma anche Massarosa e Calci, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Lucca, distante solo 7 chilometri dall’epicentro, con Pisa più staccata a 11, quindi Viareggio a 15, Livorno a 30 e Massa a 34.

TERREMOTO OGGI A SALERNO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto lieve è stata registrata in Campania, lungo la costa cilentana, in provincia di Salerno. Si è trattato in questo caso di un sisma con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter avvenuto stamane all’alba, alle ore 5:46, in una zona con coordinate geografiche pari a 40.0890 gradi di latitudine, 15.1030 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare così come precisato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

In zona individuati i comuni di Casal Velino, Pisciotta, Pollica, Castelnuovo Cilento e Stella Cilento, tutte località della provincia di Salerno. La città con almeno 50mila abitanti in zona è risultata essere quella di Battipaglia, distante 59 chilometri, con Salerno più staccata a 72 e infine Cava de Tirreni a 76. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori sismi.

