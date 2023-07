Terremoto oggi Potenza M 2.2/ Ingv ultime notizie, ancora scosse ad Ascoli Piceno

Anche nella giornata di oggi, domenica 9 luglio 2023, andiamo a scoprire quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia attraverso le puntuali segnalazioni in arrivo dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si sono registrati eventi tellurici di entità preoccupante.

A Moliterno, in provincia di Potenza, però, nella notte si è verificata una scossa di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato dalla sala sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 40.2530, 15.8730 ad una profondità di 10 km. Un’altra nella mattinata invece ha avuto come epicentro il comune di Castelluccio Superiore, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.0220, 16.0470 ad una profondità di 9 km. Uno sciame sismico è ancora in corso invece ad Ascoli Piceno, ma senza danni. Piccole scosse di entità inferiore ai 2.0 gradi sulla scala Richter sono state registrate inoltre a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, nei pressi del Vesuvio e al confine con la Svizzera.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ANCHE A TAIWAN

Per quel che concerne le scosse di terremoto oggi lontano dall’Italia, stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si registra un fenomeno sismico in Taiwan di magnitudo 5.5 gradi sulla scala Richter. Esso in base ai dati disponibili è avvenuto intorno alle 5.30 ora locale con coordinate geografiche (lat, lon) 21.7650, 121.7260 ad una profondità di 9 km, in mare. Non sembrerebbe comunque che si siano registrati danni a cose o persone. La zona, essendo fortemente sismica, è infatti attrezzata per rispondere a questo genere di eventi.

