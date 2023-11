TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI MD 3.1/ Ingv ultime notizie: trema ancora la terra a Napoli

TERREMOTO OGGI: ANCORA UNA SCOSSA AI CAMPI FLEGREI

Nuova scossa di terremoto di magnitudo Md 3.1 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei, alle 19:41:46 del 23 novembre 2023, con coordinate geografiche latitudine 40.8320 e longitudine 14.1360 ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli. Il sisma è stato registrato a 4 km da Napoli, a 5 da Quarto, a 6 da Bacoli, a 8 da Monte di Procida, a 9 da Marano di Napoli e a 10 da Calvizzano, Napoli e Qualiano. Non si tratta certo di una novità, vista l’intensa attività sismica che ormai da mesi sta interessando la zona dei Campi Flegrei, tanto da parlare di rischio bradisismo e da rendere necessario un vero e proprio piano di evacuazione. (agg. JC)

TERREMOTO OGGI: SCOSSA A POTENZA

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 23 novembre 2023, su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia nelle scorse ore. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato a tre chilometri a sud est di Pietrapertosa, in provincia di Potenza, un movimento tellurico con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 5 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 40.4900 gradi di latitudine, 16.0780 di longitudine, e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Castelmezzano, Accettura, Campomaggiore, Laurenzana e Oliveto Lucano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Potenza, distante 28 chilometri, con Matera più staccata a 48, quindi Altamura a 55.

TERREMOTO OGGI TRENTO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a undici chilometri a ovest di Porte di Rendena, comune della provincia di Trento. In questo caso il sisma è stato più lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:44 minuti della notte scorsa, fra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 46.0850 gradi di latitudine, 10.5780 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Pelugo, Spiazzo, Tione di Trento, Sella Giudicarie e Borgo Lares, mentre la città più vicina è risultata essere Trento, distante 42 chilometri dall’epicentro, con Brescia a 67 e quindi Bolzano a 76. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti o delle vittime vista la loro scarsa entità; nel caso in cui dovessero verificarsi dei terremoti più importanti saremo pronti ad aggiornarvi con tempestività.

