Terremoto oggi Potenza M 2.5/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

E’ giovedì 1 febbraio 2024 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scossa di terremoto registrate nel nostro Paese. Come fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale, l’ultimo sisma è stato quello registrato a 7 chilometri a nord est di Sigillo, in provincia di Perugia, un evento con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 4:13 fra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio 2024, e le sue coordinate geografiche sono state 43.3800 gradi di latitudine, 12.8000 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Costacciaro, Sassoferrato, Fabriano, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo, località del perugino ma anche dell’anconetano, essendo il sisma registratosi a cavallo fra due regioni. Perugia è risultata essere la città più vicina, distante 45 chilometri dall’epicentro, con Foligno più staccata a 48, quindi Fano a 55 e Pesaro a 60.

TERREMOTO OGGI POTENZA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi a due chilometri a ovest di Moliterno, in provincia di Potenza. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo più forte, leggasi 2,5 gradi sulla scala Richter, registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:51 della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 40.2490 gradi di latitudine, 15.8460 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Sarconi, Grumento Nova, Tramutola, Spinos e Viggiano, tutte località del potentino.

Proprio Potenza è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 44 chilometri, con Matera più staccata a 79, quindi Battipaglia a 83 e Altamura a 88. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni e feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di eventi importanti.











