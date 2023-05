Terremoto oggi Potenza, M 2.7/ Ultime notizie Ingv: scosse anche a Modena e Messina

TERREMOTO OGGI IN BASILICATA: SCOSSA M 2.7 A POTENZA

Sono per fortuna tutte scosse di bassa intensità quelle che il terremoto oggi in Italia presenta come “conto” nei dati in tempo reale della centrale INGV: dopo alcuni picchi allarmanti nei giorni scorsi, la giornata di oggi 14 maggio finora non ha presentato alcuna criticità in nessuna parte d’Italia. Si segnala un terremoto di grado magnitudo 2.7 Richter avvenuto alle ore 9.28 nell’area attorno a Potenza, in Basilicata: l’ipocentro calcolato a circa 8 km di profondità sotto il livello del terreno, con ipocentro invece registrato nel comune di Muro Lucano (Pz).

Altri comuni vicini all’epicentro – comprendenti anche le provincia di Salerno e Avellino, tutti comunque senza alcuna segnalazione di danni o vibrazioni dovute al terremoto – sono Bella, Castelgrande, San Fele, Ricigliano, Rapone, Balvano, Ruvo del Monte, Baragiano, Pescopagano, San Gregorio Magno, Romangano al Monte, Santomenna, Ruoti, Valva, Cairano, Filiano e Atella.

LE ALTRE SCOSSE DI TERREMOTO OGGI: DALLA SICILIA ALL’EMILIA

Sempre nella lista del terremoto oggi, domenica 14 maggio, si passa dalla Basilicata alla Sicilia: poco prima dell’alba è stata registrata una scossa di grado M 2.3 nell’area attorno a Messina, precisamente a Mazzarrà Sant’Andrea. Ipocentro del sisma siciliano è stato di 10 km sotto il livello del terreno, comuni invece vicini all’epicentro sono stati Rodi Milici, Castrorreale, Furnari, Tripi, Terme Vigliatore, Novara di Sicilia, Falcone, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò e Fondachelli-Fantina.

Tanto qui, quanto nel terremoto M 2.1 avvenuto pochi minuti più tardi alle ore 1.15 in Emilia Romagna in zona Modena, non si segnalano danni a cose, strade, persone o case. Chiudiamo dunque la rassegna dei terremoti di oggi con la scossa M 2.1, con ipocentro a 22 km di profondità, nell’epicentro vicino a Prignano sul Secchia. Si segnalano altri comuni limitrofi come Serramazzoni, Polinago, Montefiorino, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Castellarano, Palagano, Toano, Sassuolo, Fiorano, Maranello, Montecreto, Castelvetro di Modena.

