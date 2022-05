Terremoto oggi Potenza M 2.8/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Macerata

E’ venerdì 6 maggio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo di oggi è quello avvenuto a cinque chilometri da Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, con una magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter (ore 6:09 di oggi). Un altro evento tellurico è stato invece segnalato a tre chilometri ad est di Macerata, nelle Marche (ore 6:18), con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi 3 chilometri a sud ovest della località di Camerino, in provincia di Macerata (siamo nelle Marche).

Terremoto oggi Modena M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Toscana

Si è trattato di una scossa comunque lieve, di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, e si è verificata alle ore 1:18 della notte passata. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 43.1240 gradi di latitudine, 13.0420 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. In merito invece ai comuni in zona, si segnalano Muccia, Pievebovigliana, Pioraco, Sefro e Pieve Torina, tutti paesi del maceratese. Foligno, a 33 chilometri di distanza, è risultata essere invece la città più vicina all’epicentro, mentre Perugia dista 53 chilometri, con Ancona più staccata a 67.

Terremoto oggi Firenze M 2.4/ Ingv ultime notizie, continua lo sciame sismico

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO A MACERATA, TREMA ANCHE L’AQUILA

Questa appena segnalata è solamente una delle numerose scosse verificate in provincia di Macerata nella notte, visto che in totale sono stati segnalati otto movimenti tellurici nel giro di poche ore, seppur tutti moderati. Un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi è quella segnalata a due chilometri ed est di Ovindoli, in provincia de L’Aquila (Abruzzo).

Si è trattato in questo caso di un sisma di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 6:06 di questa mattina. Le sue coordinate geografiche sono state 42.1290 gradi di latitudine, 13.5360 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, si segnalano Celano, Aielli, Rocca di Mezzo, Cerchio, Collarmele, tutti in provincia de L’Aquila. Nessun danno ne ferito è stato segnalato a seguito dei vari eventi tellurici riportati su questa pagina.

TERREMOTO FIRENZE OGGI M 3.7: EPICENTRO IMPRUNETA/ Altra forte scossa in serata

© RIPRODUZIONE RISERVATA