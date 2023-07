Terremoto oggi Potenza M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Parma

E’ lunedì 3 luglio 2023 e come ogni giorno anche oggi andiamo a scoprire assieme quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nonché oltre i confini nazionali. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Potenza, precisamente in località Moliterno, dove si è verificato un sisma con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter alle ore 9:36. Un altro terremoto è stato localizzato oggi a Parma dove, stando a quanto segnalato dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vucalnologia, l’Ingv, è avvenuto un sisma a otto chilometri a est di Felino.

Terremoto oggi a Vibo Valentia M 2.5/ Ingv ultime notizie: scossa M 2.1 anche a Belluno

Il movimento tellurico è stato di magnitudo 3.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto di preciso alle ore 1:36 minuti della notte passata fra domenica 2 e lunedì 3 luglio 2023. Il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 44.7260 gradi di latitudine, 10.3300 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Sala Baganza, Montechiarugolo, Lesignano de Bagni e Collecchio, tutte località della provincia di Parma; quest’ultima è stata la città più vicina all’epicentro, distante nove chilometri dalla zona del sisma, con Reggio Emilia più staccata a 24, quindi Carpi a 44, Modena a 48 e Cremona a 51.

Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche al Vesuvio

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv nella regione Umbria, precisamente a sette chilometri a nord ovest di Sellano, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico più lieve rispetto al precedente, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata registrata dall’Ingv alle ore 3:39 della notte scorsa, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 42.9330 gradi di latitudine, 12.8580 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni individuati in zona sono stati quelli di Trevi, Cerreto di Spoleto, Monte Cavallo e Campello sul Clitunno, mentre Foligno e Perugia sono state le due città più vicine all’epicentro distanti rispettivamente 13 e 43 chilometri, con Terni più staccata a 45. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI VESUVIO M 2.7/ Ultime notizie Ingv, scossa M 3.3 a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA