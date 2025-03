Sono state tantissime le scosse di terremoto oggi localizzate dall’Ingv. Durante la notte passata e la prima mattinata, centinaia di movimenti tellurici hanno interessato il territorio italiano, a cominciare dall’evento avvenuto in provincia di Potenza, un sisma con una magnitudo di 4.2 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso alle ore 9:01 in quel di Vaglio Basilicata (profondità di 14 km sotto il livello del mare). Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a Ferrara, a due chilometri a nord est di Bagnolo in Piano, con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto alle ore 2:53 della notte passata vicino a quel di Cadelbosco di Sopra e di Correggio, nonché a 10 chilometri da Reggio Emilia e a 16 da Carpi.

Da segnalare anche decine di scosse in provincia di Catanzaro, dove è in corso da ore uno sciame sismico la cui scossa principale è stata quella localizzata alle ore 4:50 a un chilometro a sud est di Miglierina, in provincia di Catanzaro, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato vicino ad Amato e a Marcellinara, nonché a 11 chilometri dalla cittadina di Catanzaro a e a 14 da Lamezia Terme.

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

Un’altra scossa è ststa segnalata sempre a Ferrara, di preciso a tre chilometri a nord ovest di Codigoro, nei pressi di Fiscaglia e Jolanda di Savona. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e individuato a 33 chilometri da Rovigo e a 37 da Ferrara. Scende la magnitudo ulteriormente con il sisma segnalato dall’Ingv nella regione Perugia, una delle più attive dal punto di vista sismico.

A tre chilometri a nord ovest di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter ha interessato la zona di Fossato di Vico e di Sigillo, ad una trentina di chilometri da Foligno nonché da Perugia. Concludiamo con una nuova scossa di terremoto oggi localizzata ai Campi Flegrei, un evento con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 5:01 di questa mattina, che fortunatamente non ha creato alcun problema.

