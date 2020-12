Terremoto oggi Pozzuoli M 2.6/ Ingv ultime scosse: trema la provincia di Napoli

Una scossa di terremoto si è verificata oggi in quel di Napoli, precisamente nel comune di Pozzuoli. Un evento sismico prontamente segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter. Nel dettaglio il terremoto di oggi è avvenuto a cinque chilometri a est di Pozzuoli, e si è verificato alle ore 9:09 di questa mattina, lunedì 28 dicembre 2020.

Le coordinate geografiche precise sono state 40.83 gradi di latitudine e 14.14 di longitudine, nella zona dell’Osservatorio Vesuviano nell’area della Solfatara, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata localizzata a due chilometri sotto il livello del mare. La scossa di terremoto di oggi è stata localizzata dalla Sala Operativa INGV_OV di Napoli, e al momento non si registrano danni ne tanto meno dei feriti, come del resto era auspicabile vista la bassa magnitudo.

TERREMOTO OGGI A POZZUOLI: SCOSSA ANCHE A NORCIA

La scossa di terremoto di oggi in quel di Pozzuoli, in provincia di Napoli, giunge a pochi giorni da un altro evento sismico sempre nella stessa zona; lo scorso 23 dicembre, infatti, alle ore 2:59, si era verificato un sisma di magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, mentre il 19 dicembre un altro evento tellurico era stato registrato alle ore 22:54 con una magnitudo di 2.7 gradi. Anche gli eventi tellurici degli scorsi giorni non avevano provocato danni ne tanto meno dei feriti. Quello di oggi nella zona partenopea è stato l’ultimo ed unico terremoto che è stato registrato in Italia dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in precedenza era stato segnalato un altro sisma in quel di Norcia (provincia di Perugia, in Umbria), con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto nella giornata di ieri alle ore 13:08, con coordinate geografiche pari a 42.81 di latitudine e 13.12 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata a nove chilometri sotto il livello del mare.



