TERREMOTO OGGI REGGIO EMILIA M 2.4/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Prato

Un’altra scossa di terremoto, seppur lieve, è stata registrata nelle scorse ore sul suolo italiano. A comunicarne tutti i dati è come al solito l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, che ha fatto sapere che alle ore 7:43 di oggi, domenica 12 gennaio, si è verificato un sisma in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna. Il movimento è stato localizzato non distante dal comune di Luzzara, con coordinate geografiche precise pari a 44.98 gradi di latitudine, e 10.67 di longitudine. La profondità è stata invece individuata 26 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma di stamane ha riguardato i comuni di Dosolo, Suzzara, Guastalla, Pomponesco, Gualtieri, Motteggiana e Commessaggio. Le città più vicine all’epicentro sono invece quelle di Cremona, Parma, Modena e Reggio Emilia, localizzate in un raggio massimo di 50 chilometri. Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, e non ha provocato danni o feriti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE A PRATO

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore sul suolo italiano. L’ultima è quella registrata dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, Ingv, in Toscana. L’evento tellurico è stato localizzato in provincia di Prato, precisamente in località Valmozzola, alle ore 5:49 di stamane, domenica 12 gennaio 2020. Si è trattato di un terremoto di lieve entità, di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche pari a 44.53 gradi di latitudine e 9.89 di longitudine. Il sisma ha avuto un’elevata profondità in quanto l’ipocentro è stato individuato 54 km sotto il livello del mare. I comuni interessati dalla scossa sono stati quelli di Berceto, Borgo Val di Taro, Solignano, Varsi, Bardi, Corniglio, Pontremoli, Terenzo, Albareto. Parma, La Spezia, Carrara e Massa, sono invece dislocate a circa 60 chilometri dall’epicentro. Un’altra scossa è stata registrata alle ore 4:43 di stamane nel Lazio, provincia di Frosinone.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE IN CALABRIA

Il terremoto è avvenuto non troppo distante dal comune di Collepardo ed ha avuto una magnitudo, anche in questo caso, di 2.2 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato 9 chilometri sotto il livello del mare ed ha interessato anche i paesi Vico nel Lazio, Alatri, Guarcino, Fumone e Trivigliano. A livello di città, invece, si segnalano Velletri, Latina e Tivoli dislocate entro i 50 chilometri di distanza. Alle ore 4:33, invece, la sala sismica Ingv a Roma ha registrato una scossa di magnitudo 2.1 gradi nel mar Tirreno meridionale, una zona che continua a registrare movimenti tellurici ormai da diversi mesi a questa parte. Come sempre ha tremato la zona di fronte alla costa calabrese nella provincia di Cosenza, in mare aperto. Infine segnaliamo un evento sismico in Sicilia, provincia di Messina. Alle ore 19:50 di ieri, sabato 11 gennaio, una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, ha interessato il comune di Castel di Lucio. In tutti i terremoti elencati, non si sono registrati feriti ne tanto meno danni agli edifici.



